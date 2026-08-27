Zwei Hunde sind in einem Auto eingesperrt. Die Polizei schaut nun regelmäßig nach ihnen.

Den eingeschlossenen Hunden scheint es gut zu gehen. NEWS5 / René Schröder

In Ottensen kam es am Donnerstagmittag zu einem tierischen Polizeieinsatz: Zwei Hunde waren in einem Auto zurückgelassen worden.

Gegen 12.30 Uhr wurde die Polizei von alarmierten Passanten in die Tönsfeldstraße nach Ottensen gerufen. Der Grund: Zwei zurückgelassene Hunde in einem parkenden VW. Wie eine Polizeisprecherin bestätigte, stand das Fahrzeug zum Einsatzzeitpunkt im Schatten, zudem waren die Fenster einen Spalt breit geöffnet. Eine akute Gefährdung der Tiere konnte nicht festgestellt werden.

Polizei hat die Hunde im Blick

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Offenbar verständigten Passanten die Polizei, nachdem sie gesehen hatten, dass eine Frau zwei Hunde in ihrem Auto zurückließ. Das berichtet ein Reporter vor Ort. Demnach habe die Polizei versucht, die Halterin zu kontaktieren – jedoch ohne Erfolg.

Nachdem die Einsatzkräfte die Fenster weiter öffnen konnten, rückten sie wieder ab, so der Reporter. Im Rahmen der regulären Streife soll nun regelmäßig nach den Tieren geschaut werden. (kla)