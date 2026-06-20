Im Auto kann es schnell sehr heiß werden. Polizei und Feuerwehr mussten in Hamburg eingreifen, um Hunde zu retten.

Brütende Temperaturen machen am Samstag nicht nur den Menschen in Hamburg zu schaffen. Auch Tiere ächzen unter der heißen Sonne. Feuerwehr und Polizei mussten bereits zweimal einschreiten, weil sorglose Hundesitzer ihre Vierbeiner im Auto zurückließen.

Die Ausreden seien immer die gleichen, sagt ein Feuerwehrmann zur MOPO. Am häufigsten falle der Satz: „Ich war doch nur kurz was holen.“ Dass aber auch dieser kurze Moment im überhitzten Auto Stress für die Tiere bedeutet, wollen viele nicht wahrhaben.

Stellingen: Zwei Hunde bei brütender Hitze im Auto gelassen

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Der erste Einsatz ereignete sich gegen 13.30 Uhr an der Kieler Straße (Stellingen). Dort entdeckten Passanten zwei Hunde in einem Transporter. Weil vom Besitzer jede Spur fehlte, riefen sie die Feuerwehr.

Als die Retter die Tür vom Wagen gewaltsam aufbrechen wollten, erschien der Hundebesitzer. Die Polizei, die ebenfalls angerückt war, ermahnte den Mann.

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Kurz darauf ein erneuter Fall. Gegen 14.20 Uhr meldeten Anwohner einen Terrier, der am Beetsweg (Ottensen) in einem Mini Cooper eingeschlossen war. Polizisten konnten die Halterin ermitteln. Sie erschien reumütig und musste sich ebenfalls mahnende Worte anhören.

Hundebesitzern drohen Strafanzeige und hohes Bußgeld

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Laut einem Polizisten kann solch ein unüberlegtes Verhalten aber auch drastische Konsequenzen nach sich ziehen. Je nachdem, in welchem Zustand sich das Tier befindet, drohen eine Strafanzeige wegen Tierquälerei sowie ein hohes Bußgeld.