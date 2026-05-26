Hund vor Tierheim ausgesetzt – Polizei ermittelt

Gegen 8.30 Uhr entdeckten Mitarbeiter des Franziskustierheims am Montag einen sogenannten XXL-Bully. Unbekannte hatten ihn vor dem Tierheim zurückgelassen.

Der Rüde trug einen viel zu kleinen Maulkorb und hatte kein Wasser bei sich, schrieben die Mitarbeiter bei Facebook. Der Hund sei darauf angewiesen gewesen, gefunden zu werden.

Die Polizei konnte den Halter bislang nicht feststellen

Ein Sprecher der Polizei bestätigte, dass eine Anzeige nach dem Tierschutzgesetz vorliegt. Das Tier ist gechippt, der Chip jedoch nicht registriert – die Beamten versuchen nun, den Halter trotzdem zu ermitteln.

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Das Aussetzen eines Tieres stellt eine Straftat dar. Hinweise zum Halter werden von der Polizei in der Koppelstraße entgegengenommen, so das Tierheim. (mp)