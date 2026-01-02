Hündin Amy legt Verkehr auf A23 stundenlang lahm

Tierisch! Mitten im Schneechaos auf den Autobahnen hat auch noch Hündin Amy am Freitagabend für eine stundenlange Vollsperrung der A23 bei Itzehoe gesorgt.

Die 9-jährige Amy hatte sich am späten Freitagnachmittag in Itzehoe in einem Garten von ihrer Leine gelöst und war plötzlich verschwunden. Auf der A23 bei Itzehoe wurde das schwarze Tier anschließend mehrfach auf beiden Seiten gesehen, sodass die Polizei vorsichtshalber beide Autobahnseiten in Höhe Itzehoe-Süd für den Verkehr sperren ließ.

A23: Zwei Stunden Suche nach Hündin Amy

Mit mehreren Streifenwagen suchten die Beamten fast zwei Stunden den Bereich der A23 zwischen Itzehoe-Süd und Itzehoe-Mitte ab, bis sich Amy schließlich im Bereich der Autobahn von ihrem überglücklichen Pflegefrauchen anlocken ließ.

Das könnte Sie auch interessieren: Diese Nachricht wird Hundebesitzer in Hamburg ärgern!

Gegen 20 Uhr wurde die A23 daraufhin wieder freigegeben. Amy ist eine Pflegehündin aus Russland, die aktuell noch kein festes Zuhause hat. Nach Angabe der Frau, bei der Hündin Amy ein paar Tage lebt, hätte das Tier durch die Polizei abgeschossen werden müssen, wenn man sie nicht eingefangen hätte. So schildert die Dame die Eindrücke über den Notruf der Polizei. Glücklicherweise nahm der Vorfall noch ein gutes Ende, auch wenn viele Autofahrer wegen Amy lange auf der A23 im Stau stehen mussten.