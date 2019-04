Horror-Kreuzung in Stellingen: Autofahrer fährt Radler an – schwer verletzt

Stellingen -

Diese Kreuzung ist für Radler extrem gefährlich! Am Dienstagmorgen ist erneut ein Radfahrer im Bereich Holstenkamp/Große Bahnstraße in Stellingen angefahren worden. Erst am 19. März war an gleicher Stelle ein Radfahrer überrollt und getötet worden.

Nach ersten Erkenntnissen erfasste ein Autofahrer den Radler gegen 10.15 Uhr. Der Fahrer eines Kleintransporters soll den Mann beim Überqueren der Kreuzung übersehen haben. Weitere Details nannte die Polizei zunächst nicht.

Zunächst versorgten Zeugen und die Feuerwehr das Opfer am Unfallort. Anschließend wurde der Mann mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang.

Erst am 19. März war ein Radler an gleicher Stelle tödlich verunglückt. Damals hatte ein Lkw-Fahrer einen 48-Jährigen Mann beim Rechts abbiegen übersehen und überrollt. Der Fahrradfahrer verstarb noch am Unfallort.