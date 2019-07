Horror-Crash in Hamburg: Vorfahrt genommen – zwei Biker schwer verletzt

Ein schlimmer Unfall an der Einmündung Seehafenstraße/Moorburger Straße forderte am Freitagabend zwei schwer verletzte Motorradfahrer. Der Fahrer eines Citroen Kastenwagen hatte offenbar die Vorfahrt missachtet – ein herannahender Biker (21) hatte keine Chance und krachte in das Auto. Er und seine Beifahrerin (21) zogen sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu.

Es ist 20.10 Uhr, als der Fahrer des Citroen von der Seehafenstraße in die Moorburger Straße abbiegen will. Dabei übersieht er allem Anschein nach das von rechts heranbrausende Motorrad.

Heimfeld: Motorrad kracht ungebremst in Citroen

Das Bike kracht nahezu ungebremst in die Front des Autos. Der Motoradfahrer und seine Beifahrerin werden über das Auto hinweg auf die Straße geschleudert. Die Feuerwehr rückt mit mehreren Rettungswagen und zwei Notärzten an. Die Retter versorgen die Unfallopfer – danach kommen beide mit schweren Verletzungen in die Klinik. Lebensgefahr besteht laut Polizei aber nicht.

Der Bereich war für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme gesperrt. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei hat die Ermittlungen übernommen