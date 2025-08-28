Homophober Angriff auf St. Pauli: Polizei sucht Zeugen

Ein 55-Jähriger ist am Mittwochnachmittag in St. Pauli homophob beleidigt und bedroht worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 14.45 Uhr im Bereich Pinnasberg/Antonistraße, bekannt als Park Fiction.

Nach bisherigen Erkenntnissen ging der Mann durch die Parkanlage, als er von einem Unbekannten angesprochen wurde. Der Täter soll ihn homophob beleidigt und anschließend bedroht haben. Anschließend flüchtete der Mann in unbekannte Richtung.

Die Polizei leitete sofort Fahndungsmaßnahmen ein, konnte den Tatverdächtigen jedoch nicht finden. Der Staatsschutz, zuständig für Fälle von Hasskriminalität, hat die Ermittlungen übernommen.

Homophober Angriff? Polizei sucht Zeugen

Der Täter wird von der Polizei als männlich beschrieben. Er soll ein „südeuropäisches“ Erscheinungsbild haben, etwa 170 bis 175 Zentimeter groß sein und einen Dreitagebart tragen. Bekleidet war er mit einem schwarzen T-Shirt mit weiß-oranger Aufschrift sowie einer hellen Hose.

Das könnte Sie auch interessieren: Queerfeindlicher Angriff: „Werde da erstmal nicht mehr allein langlaufen“

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, sich unter der Telefonnummer (040) 4286-56789 beim Hinweistelefon oder bei jeder Polizeidienststelle zu melden. (zc)