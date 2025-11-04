Homophobe Attacke in Hamburg: Polizei sucht Messer-Täter mit „Monobraue“

Schockierende Szenen am Samstagabend in Hamburg-Rotherbaum: Ein 35 Jahre alter Mann wurde an der Ecke Grindelallee/Bundesstraße homophob beleidigt und mit einem Messer bedroht. Der Täter mit den auffälligen Augenbrauen ist flüchtig – die Polizei bittet um Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen stand der 35-Jährige vor einer Lokalität, als ein bislang unbekannter Mann ihn unvermittelt ansprach und homophob beleidigte. Im weiteren Verlauf zog der Angreifer ein Messer und bedrohte sein Opfer. Ein 34-jähriger Zeuge mischte sich ein und verhinderte offenbar Schlimmeres.

Der Täter flüchtete daraufhin mit einem Bus in Richtung Theodor-Heuss-Platz und verschwand anschließend im Bahnhof Dammtor. Eine sofort eingeleitete Fahndung – auch mit Unterstützung der Bundespolizei – blieb erfolglos.

Homophobe Attacke: Täter mit auffälligen Augenbrauen

Der Gesuchte soll 175 bis 180 cm groß und etwa 30 bis 45 Jahre alt sein. Laut Zeugen machte er einen „osteuropäischen“ Eindruck, hat kurze braune Haare und auffällig zusammengewachsene Augenbrauen („Monobraue“). Bekleidet war er mit einer engen blauen Jeans, einer dunklen Regenjacke und weißen Schuhen.

Die Ermittlungen hat der Staatsschutz übernommen, da der Angriff offenbar einen homophoben Hintergrund hat. Die Beamten bitten Zeuginnen und Zeugen, sich unter Tel. (040) 4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. (tst)