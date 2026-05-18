Homophobe Attacken in Hamburg – Polizei sucht Hinweise auf diese Täter

Am Samstag hat es in Hamburg zwei homophobe Attacken gegeben – auf St. Pauli und in einer S-Bahn. In beiden Fällen wurden die Opfer geschlagen. Die Polizei bittet um Hinweise auf die Täter und sucht Zeugen.

Ein Vorfall ereignete sich um 2.35 Uhr am Hans-Albers-Platz. Dort hatten sich zwei junge Männer (18 und 19 Jahre) geküsst, als sie feststellten, dass zwei Unbekannte sie dabei filmten. Als sie die beiden Unbekannten daraufhin ansprachen, eskalierte die Situation laut Polizei.

Männer beleidigt und geschlagen

Die Männer wurden von den filmenden Personen homophob beleidigt und schließlich ins Gesicht geschlagen. Danach flüchteten die Täter. Der 19-Jährige soll laut Polizei versucht haben, die Verfolgung aufzunehmen, wurde dann aber von einer unbeteiligten Person zum Sturz gebracht.

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Die Täter sollen circa 17 bis 20 Jahre alt und etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß sein, mit laut Polizei „südländischem/türkischem“ Erscheinungsbild. Sie hatten dunkle Haare. Einer von ihnen war mit einer hellen Jeans, einer beigefarbenen Weste und einem beigefarbenen Cap bekleidet.

Mann und Transperson in S-Bahn angegriffen

Am frühen Samstagmorgen gab es einen weiteren Fall von Hasskriminalität in einer S-Bahn. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhren ein 29-jähriger Mann und eine 30-jährige trans Person mit der S3 vom Hauptbahnhof in Richtung

Pinneberg, als sie kurz vor der Haltestelle Jungfernstieg von einem Mann auf Deutsch mit russischem Akzent angesprochen wurden. Der Mann soll beide Personen homophob beleidigt und obszöne Gesten gemacht haben. Dann schlug er ihnen mit der Faust ins Gesicht.

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Die Opfer stiegen am Bahnhof Jungfernstieg aus und alarmierten die Polizei. Der Täter soll Mitte bis Ende 30 Jahre alt und circa 1,75 Meter groß und muskulös sein. Er hatte mittelblonde bis dunkle, kurze Haare und einen Vollbart. Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine beige/graue Hose und ein grünes Oberteil sowie weiße AirPods. Hinweise an die Polizei unter Telefon 4286 56789.