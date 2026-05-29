HVV-Bus und Transporter kollidieren – Fahrgäste verletzt

Schwerer Unfall am Freitag in Hoheluft-Ost: Auf der Hoheluftchaussee ist ein Transporter mit einem Linienbus kollidiert. Der Busfahrer versuchte noch zu bremsen. Dadurch stürzten Fahrgäste zu Boden.

Es krachte gegen 10.15 Uhr. Laut Polizei fuhren der Transporter und der Bus, in dem sich etwa 80 Fahrgäste befanden zunächst nebeneinander, als der Fahrer des Lieferwagens plötzlich verbotenerweise wenden wollte. Dabei kam es zur Kollision.

Unfall auf der Hoheluftchaussee: Grund war ein verbotenes Wendemanöver

Weil laut Feuerwehr mehrere mögliche Verletzte gemeldet wurden, rückten zahlreiche Rettungskräfte sowie der leitende Notarzt an. Rund 40 Einsatzkräfte waren am Unfallort. Insgesamt wurden sechs Menschen vom Rettungsdienst versorgt. Es gab fünf Leicht- und eine Schwerverletzte. Alle, darunter auch der Fahrer des Transporters, kamen in umliegende Kliniken

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Die Polizei sperrte den Bereich an der viel befahrenen Hauptstraße stadteinwärts ab. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.