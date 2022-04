Betrunkener greift Beamte am Bahnhof an und beleidigt sie

Ein 38 Jahre alter und den Beamten eigenen Angaben nach „bekannter“ Mann hat am Bahnhof Harburg einen Bundespolizisten getreten und andere beleidigt. Das teilte ein Sprecher der Behörde am Donnerstag mit.

Eine Streife hatte den Mann um 2 Uhr in der Nacht schlafend am Bahnsteig entdeckt. „Da eine Gefahrensituation für den Mann nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde er von den Polizeibeamten geweckt“, sagte Rüdiger Carstens, Sprecher der Bundespolizei. „Umgehend reagierte er höchst aggressiv und wollte sich nicht ausweisen.“

Hamburg: Mann greift Bundespolizisten am Bahnhof an

Der 38-Jährige soll die Beamten beleidigt und einen „heftig ans Schienbein“ getreten haben. Der Mann wurde von den Bundespolizisten zu Boden gebracht und gefesselt. In der Zelle soll er weiter randaliert haben. Und: „Er nahm vor den Bundespolizisten Handlungen an seinem Geschlechtsteil vor“, so Carstens. Atemalkoholwert: 2,29 Promille.

Gegen den Mann, der in der Zelle erst einmal ausnüchtern musste, wurden diverse Strafverfahren eingeleitet, unter andem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. (dg)