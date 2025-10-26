Hochzeitsfeier endet blutig – vier Verletzte müssen ins Krankenhaus

In Tonndorf ist eine Hochzeitsfeier am Samstagabend aus dem Ruder gelaufen. Mehrere Gäste gingen aufeinander los. Am Ende gab es vier zum Teil schwer Verletze.

Laut Lagedienst der Polizei waren die Einsatzkräfte gegen 23.50 Uhr zur Jenfelder Allee gerufen worden. Von dort wurde eine Schlägerei mit mehreren Personen gemeldet. Weil auch von einem Messer die Rede war, rückten neben neun Streifenwagen auch zwei Rettungswagen und ein Notarzt an.

Vier Verletzte mit Schnittwunden in Klinik

Nach MOPO-Informationen war es dort anlässlich einer Hochzeitsfeier mit zahlreichen Gästen aus dem Ausland zu einem Streit gekommen. Mehrere Personen gingen mit Fäusten, Flaschen und Scherben aufeinander los. Eine Person (29) erlitt einen Schnitt im Oberkörper und am Kopf, eine weitere Person (41) hatte eine Schnittwunde am Bein. Ein Mann (37) trug eine blutende Lippe davon und einer (34) hatte Schnittwunden an den Händen.

Alle kamen in eine Klinik. Laut Polizei besteht bei keinem der Verletzten Lebensgefahr. Sieben Beschuldigte wurden vernommen. Ihnen wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Die Kripo übernahm die Ermittlungen und klärt den Hintergrund der Auseinandersetzung.