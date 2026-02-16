Mortesa S. wurde am Donnerstagabend auf dem Hinterhof seines Restaurants in Marienthal erstochen. Der zweifache Familienvater und Gastronom starb mit gerade mal 41 Jahren. Ein kleiner Streit um eine Tischreservierung sei eskaliert, hieß es zunächst. Doch wie die MOPO erfuhr, soll es bei dem tödlichen Angriff eigentlich um eine verwehrte Heirat und gekränkte Ehre gegangen sein.