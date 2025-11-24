Großalarm! Hochhauswohnung in Flammen – Menschen rufen auf Balkonen um Hilfe

Feuer in Billstedt: In der Großsiedlung Mümmelmannsberg ist am Montagmittag eine Hochhauswohnung in Flammen aufgegangen. Ein Bewohner wurde leblos aufgefunden.

Das Feuer brach gegen 12.40 Uhr an der Edvard-Munch-Straße aus. Dort schlugen Flammen aus einer Wohnung im achten Stock. Weil Menschen in Gefahr waren, wurde Großalarm ausgelöst.

Notarzt und Sanitäter bringen eine Person zum Rettungswagen. RUEGA Notarzt und Sanitäter bringen eine Person zum Rettungswagen.

Bewohner standen auf den Balkonen und riefen um Hilfe. Sieben wurden gerettet und vom Rettungsdienst versorgt. Über eine Drehleiter bekämpften Feuerwehrmänner die Flammen. Rund 100 Einsatzkräfte waren vor Ort. Während der Löscharbeiten wurde eine leblose Person aufgefunden. Sie kam unter Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus.

Feuer in Billstedt: Hochhaus evakuiert

Laut Feuerwehr wurde das gesamte Haus evakuiert. Die Bewohner wurden in der naheliegenden Schule untergebracht. Die Löscharbeiten in der engen und zugeparkten Straße gestalteten sich schwierig. Nicht alle eingesetzten Löschfahrzeuge konnten in die Straße einfahren.

Die Löscharbeiten und die anschließenden Belüftungsmaßnahmen werden sich bis in den späten Nachmittag hinziehen. Die Ursache des Brandes wird später von der Polizei ermittelt.