Hochhausbrand – Feuerwehr evakuiert komplette Etage

Großeinsatz am Montagmittag in Lohbrügge: In einem Hochhaus an der Korachstraße dringt plötzlich dichter Rauch aus dem 9. Obergeschoss. Anwohner alarmieren die Feuerwehr – kurze Zeit später rücken zahlreiche Einsatzkräfte an, Straßen werden gesperrt, Busse umgeleitet.

Gegen 14.28 Uhr ging der Notruf bei der Feuerwehr ein: Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Korachstraße. Als die ersten Einsatzkräfte eintreffen, bestätigte sich die Lage – aus einer Wohnung im 9. Stockwerk quoll dichter Qualm. Vorsorglich wurde die darunterliegende Etage komplett evakuiert.

Wohnung nach starken Brandschäden unbewohnbar

Nach rund 40 Minuten kann die Feuerwehr den Brand im Schlafzimmer der Wohnung löschen. Wie der Lagedienst der MOPO auf Anfrage mitteilt, hatte sich anscheinend eine Matratze aus noch ungeklärter Ursache entzündet. Die Wohnung ist vorerst unbewohnbar.

Während des Einsatzes wurden die Korachstraße und die Reinbeker Straße vollständig gesperrt. Auch mehrere Buslinien waren betroffen und mussten zwischenzeitlich umgeleitet werden. Erst gegen 15.45 Uhr konnten die Sperrungen aufgehoben werden. Verletzt wurde niemand. (apa)