Hilfeschreie aus Hamburger Hochhaus: Mutter und Sohn gefesselt und ausgeraubt

Passanten haben am Mittwochmittag Hilferufe aus einer Wohnung in einem Hochhaus im Osdorfer Born gehört. Als die Polizei eintraf, entdeckte sie einen gefesselten Mann und seine Mutter. Zwei Unbekannte sollen sie in ihrer Wohnung überfallen haben.

Die Polizei verschaffte sich mithilfe der Feuerwehr gegen 14.15 Uhr Zugang zu der Wohnung in der Straße Bornheide, nachdem Passanten den Notruf gewählt hatten, so eine Sprecherin. Im Inneren entdeckten die Beamten einen 21-Jährigen und seine 52-jährige Mutter. Sie waren gefesselt, aber unverletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen zwei Männer bei den beiden geklingelt haben. Als der 21-Jährige die Tür öffnete, drängten sie ihn in die Wohnung, fesselten die beiden, stahlen mehrere Wertgegenstände und flohen.

Osdorfer Born: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei suchte zwar nach den Tätern vom Osdorfer Born, wurde bislang aber nicht fündig. Deswegen bittet sie jetzt Zeugen um Hilfe. Die Männer werden von der Polizei als etwa 1,90 Meter groß mit kräftiger Statur beschrieben. Einer von ihnen soll eine auffällig große Nase, blau-graue Augen und einen tätowierten rechten Unterarm haben. Er trug eine graue Mütze, einen grauen Pullover, eine dunkle Hose und schwarze Stiefel.

Der zweite Mann hat laut Polizei ein „osteuropäisches Erscheinungsbild“ und dunkle Augen mit einem auffälligen Muttermal auf der rechten Seite. Er trug eine eckige, schwarze Brille, einen schwarzen Schal mit schwarzer Mütze, eine dunkle Hose mit grauem T-Shirt und schwarzen Stiefeln. Zeugen werden gebeten, sich unter 040 428656789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. (mp)