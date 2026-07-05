Helfer retten einen Schwimmer aus der Alster und müssen den Mann reanimieren. Die Polizei befragt jetzt Zeugen.

DLRG-Retter mit ihrem Boot. Sie hatten den Schwimmer gerettet und an Land gebracht. Fotos: Lenthe-Medien/Presang

Notfall auf der Alster: Ein Mann, der ins Wasser gegangen war, um zu schwimmen, hat Samstag plötzlich um Hilfe geschrien – kurz darauf verlor er sein Bewusstsein und musste gerettet werden.

DLRG-Helfer des nahen Wasserrettungszentrums hörten die Hilferufe und begaben sich sofort mit einem Boot ans Alsterufer. Die Feuerwehr wurde informiert. Auch Zeugen hatten den Mann gehört und gesehen, wie er kurz vor 22 Uhr um Hilfe rief.

Alster-Schwimmer: Mit Notarzt ins Krankenhaus

Anzeige

Die Helfer zogen den mittlerweile bewusstlosen Schwimmer in ihr Boot und begannen während der Rückfahrt ans Ufer schon mit der Reanimation. An Land gingen diese Maßnahmen weiter.

Das könnte Sie auch interessieren: Unglück vor Nordseeinsel: Segler in Klinik

Der 37-Jährige kam in Begleitung eines Notarztes eine nahe Klinik. Wie es ihm aktuell geht, ist nicht bekannt.

Anzeige

Die Polizei hatte den Bereich um das betroffene Alsterufer abgesperrt. Beamte nahmen Aussagen mehrerer Zeugen auf. Wieso der 37-Jährige in der Alster überhaupt schwimmen ging und was zu dem Bewusstseinsverlust führte, ist noch unklar.