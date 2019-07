Hilferuf der Anwohner: Hansaplatz: Ärger mit Dealern, Trinkern und Zuhältern

St. Georg -

„Wir wollen unsere Häuser verlassen können, ohne bedroht oder sexuell belästigt zu werden!“ Anwohner des Hansaplatzes haben sich mit einem Hilferuf an die Öffentlichkeit gewandt, fordern eine mobile Polizeiwache auf dem Platz und ein generelles Alkohol- und Glasflaschenverbot.

„Nirgendwo auf der Welt würde man so einen schönen Platz so verkommen lassen“: Der Journalist Adrian Geiges ist sauer. Er hat schon in diversen Ländern der Erde gearbeitet und war vor zwei Jahren an den Hansaplatz gezogen. Natürlich hatte er gewusst, dass er ins Bahnhofsviertel zieht, aber er sagt, dass es in letzter Zeit noch einmal massiv schlimmer geworden ist: „Es wird hier von den Behörden einfach zu wenig unternommen.“

Markus Schreiber, Ex-Bezirksamtsleiter und heute Vorsitzender des Bürgervereins St. Georg, meint sogar: „Der Hansaplatz ist der schönste Platz Hamburgs und in einem furchtbaren Zustand. Die Situation ist unhaltbar geworden.“ Schreiber lebt selbst am Hansaplatz und blickt täglich auf das Elend.

Mehmet Simsit wurde vor seinem Lokal überfallen und geschlagen. RUEGA Foto:

In einer Petition für „einen schönen und sicheren Hansaplatz“ zeichnen die Anwohner nun folgendes erschreckendes Bild der Situation: Täglich kommt es zu Schlägereien. Bulgarische oder slowakische Zuhälter bedrohen ihre Frauen. Somalische Dealer wiederum reagieren gegenüber den Anwohnern aggressiv. Glasflaschen werden regelmäßig als Waffen eingesetzt. Freier und Betrunkene belästigen Passanten. Die auf dem Platz agierenden Gruppen bekriegen sich untereinander in der Öffentlichkeit.

Die Online-Petition endet mit der Feststellung: „Durch die Zustände werden normale Mieter vertrieben, es entsteht Platz für halbseidene Etablissements und Luxuswohnungen.“ Die bisher gut 100 Unterzeichner schließen mit der Forderung: „Kuschen wir nicht länger vor der organisierten Kriminalität und den Alkoholhändlern. Hamburg braucht einen schönen und sicheren Hansaplatz!“

Schon mittags kreisen am Brunnen die Bier- und Schnapsflaschen ... RUEGA Foto:

Besonders alarmiert hat die Anwohner nun ein brutaler Angriff auf Mehmet Simsit. Er ist der Wirt des „Hansa Treffs“ am Hansaplatz und ein großer „Kümmerer“ für Anwohner, Prostituierte und sozial Schwache. Aktuell liegt die Hansaplatz-Petition in seinem Lokal aus, er sammelt Unterschriften gegen Dealer und Schläger. Als er jetzt abends seine Kneipe verließ, wurde er von einer Gruppe von Männern angegriffen. Simsit zur MOPO: „Die somalischen Dealer haben mir gezielt aufgelauert, sogar mögliche Fluchtwege abgeschnitten.“ Bei der Attacke verlor der Gastronom einen Zahn und erlitt Rückenverletzungen.

Das könnte Sie auch interessieren Razzien der „Task Force“ : Drogen-Spezialeinheit schließt Lokal am Hansaplatz

Die Anwohner fordern nun zusammen mit Simsit die Einrichtung einer mobilen Polizeiwache auf dem Hansaplatz. Außerdem wollen sie, dass es wie auf St. Pauli ein Glasflaschenverbot gibt und das Alkoholtrinken auf offener Straße untersagt wird. Das sei in anderen Metropolen wie Amsterdam, London, Barcelona oder New York längst üblich. Auch die Einrichtung eines „Trinkerraums“ in der Nähe des Hansaplatzes regen die Bewohner an.

Verantwortlich für den Platz in St. Georg ist Mitte-Bezirksamtsleiter Falko Droßmann (SPD). Er war gestern für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Polizeisprecher Ulf Wundrack erklärte: „Der Hansaplatz ist seit Langem Schwerpunkt des polizeilichen Handelns in St. Georg. Dort agieren wir in Uniform und in Zivil und schreiten konsequent ein.“

Wundrack verweist sowohl auf diverse Einsätze der polizeilichen „Task Force Drogen“ als auch auf Razzien und Schwerpunkteinsätze rund um den Hansaplatz.

Kommentar: Bezirk und Polizei müssen mehr tun!

MOPO-Redakteur Thomas Hirschbiegel Florian Quandt Foto:

Die meisten Hamburger haben sich irgendwie daran gewöhnt, dass der Hansaplatz in der Hand von Trunkenbolden, Dealern und Zuhältern ist. Auch bei uns Journalisten herrscht die Meinung vor: Wer so was nicht mag, der soll doch nicht dorthin ziehen. Bezirksamtsleiter Falko Droßmann (SPD) verstieg sich sogar zu der lakonischen Feststellung, St. Georg sei eben nicht Bad Pyrmont. Das ist einfach nur zynisch. Wir können doch nicht zulassen, dass dieser wunderschöne Platz auf ewig in der Hand von Verbrechern oder Pöblern bleibt. Die Anwohner haben auch am Hansaplatz das Recht darauf, ohne Angst ihr Haus zu verlassen oder ihre Kinder aufziehen zu können. Dafür muss der Bezirk Mitte zusammen mit der Polizei endlich sorgen.