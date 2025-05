Herzstillstand! Fahrer gerät in Gegenverkehr und rammt zwei Autos – Reanimation

Herzstillstand am Lenkrad: Am Dienstagvormittag geriet ein Fahrer in Barmbek-Süd wegen eines medizinischen Notfalls auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit zwei weiteren Wagen. Der Fahrer musste noch vor Ort reanimiert werden.

Der Mann war auf dem Winterhuder Weg in Richtung Mundsburg unterwegs, als es um 11.32 Uhr zu dem medizinischen Notfall kam. Er geriet in den Gegenverkehr und stieß kurz vor der Kreuzung Hamburger Straße frontal mit einem zweiten Wagen zusammen. Dieser wurde daraufhin in einen dritten Wagen geschleudert, erklärt ein Sprecher der Polizei.

Das könnte Sie auch interessieren: „Hells Angel“ aus Hamburg packt aus: „War nur eine Frage der Zeit, bis jemand stirbt“

Der Fahrer wurde noch vor Ort erfolgreich von den Rettungskräften reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des zweiten Wagens kam ebenfalls mit schweren Verletzungen in eine Klinik.

Drei Insassen aus dem dritten Wagen wurden leicht verletzt. Sie konnten laut Polizei am Unfallort versorgt werden. (zc)