Herrenloses Surfbrett treibt auf Badesee – Feuerwehr im Einsatz

Auf dem Wasser des Oortkatener Sees in Ochsenwerder trieb am Sonntagabend ein herrenloses Surfbrett. Vom Besitzer fehlte jede Spur. Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz.

Gegen 21 Uhr suchte die Feuerwehr mit einer Drohne und einem Taucher den Oortkatener See in Ochsenwerder ab, nachdem dort ein auf dem Wasser treibendes Surfbrett gesichtet worden war.

Oortkatener See: Suche ohne Ergebnis abgebrochen

Gemeinsam mit der Polizei suchten die Einsatzkräfte auch das Ufer des Sees ab, doch ohne Erfolg. Laut eines Sprechers der Feuerwehr wurde die Suche ergebnislos eingestellt. „An dem See befinden sich mehrere Anleger. Es ist gut möglich, dass sich das Surfbrett dort gelöst hat und auf das Wasser getrieben ist“, sagte er der MOPO.

Nach Informationen eines Reporters vor Ort fanden die Einsatzkräfte etwas entfernt von dem Surfbrett einen Rettungsring. Die Feuerwehr konnte das nicht bestätigen.