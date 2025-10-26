Herbststurm über Hamburg: Feuerwehr bei Dutzenden Einsätzen gefordert

Der Herbstregen prasselt auf die Hamburger Straßen – und hat am Sonntag für zahlreiche Einsätze der Feuerwehr gesorgt. Seit dem frühen Nachmittag rückten die Einsatzkräfte im gesamten Stadtgebiet zu rund 60 wetterbedingten Einsätzen aus, wie der Lagedienst der Feuerwehr mitteilte. Außerdem wird eine weitere Sturmflut erwartet.

Etwa 40 Einsätze standen im Zusammenhang mit Wasser – meist, weil Laub die Gullydeckel verstopfte und das Regenwasser nicht abfließen konnte. Weitere 20 Einsätze betrafen abgebrochene Äste oder umgestürzte Bäume, die der kräftige Wind zu Boden riss. Größere Einsätze gab es allerdings bislang nicht.

Süden Hamburgs besonders betroffen

Besonders betroffen waren am Nachmittag die Stadtteile Harburg, Neugraben und Wilhelmsburg im Süden Hamburgs. Dort liefen innerhalb von rund 90 Minuten rund zwei Dutzend Einsätze auf, nachdem der Starkregen gegen 14.30 Uhr eingesetzt hatte. Das Regenband war zuvor von Nordwesten nach Südosten über die Stadt gezogen.

Feuerwehrmänner befreien einen Gullydeckel in Lohbrügge von Laub, damit die Wassermassen ablaufen können. Christoph Leimig Feuerwehrmänner befreien einen Gullydeckel in Lohbrügge von Laub, damit die Wassermassen ablaufen können.

Seit Freitag hält das Sturmtief „Joshua“ den Norden Deutschlands in Atem. Für Sonntagabend wird in Hamburg die nächste Sturmflut erwartet. Bereits am Freitagabend und am Samstagabend war das Wasser der Elbe in St. Pauli über die Sturmflutmarke gestiegen.

Ein Sprecher der Feuerwehr erklärte: „Das Hochwasser soll gegen 19 Uhr seinen Höchststand erreichen. Wir hoffen, dass es danach allmählich ruhiger wird.“ Schäden sind im gut gesicherten Hafengebiet nicht zu erwarten. Autofahrer sollten jedoch weiterhin vermeiden, ihre Fahrzeuge auf niedrig gelegenen Flächen an der Elbe zu parken. (mit dpa)