Herabfällende Äste verletzen Fußgänger und demolieren Autos

Stürmische Windböen sind am Donnerstag über den Hamburger Westen hinweggefegt. Eine Person wurde verletzt sowie Autos durch herabfallende Äste beschädigt. Der Wind wurde schon am Vormittag in ganz Hamburg bis zu 65 km/h schnell und pustete mit so viel Kraft durch die Baumkronen, dass mehrfach die Feuerwehr gerufen wurde.

In der Straße Holmbrook in Othmarschen fiel gegen Mittag ein großer, schwerer Ast auf drei Autos herab und sorgte für Lack- und Karosserieschäden. Nur kurz zuvor, gegen 11.50 Uhr, wurde die Feuerwehr in den Bornkampsweg in Bahrenfeld gerufen. Einige Äste eines Baumes waren abgebrochen und zu Boden gefallen. Dabei verletzte ein Ast eine Person, die im selben Moment darunter hindurchlief. Ein Rettungswagen versorgte den Verletzten vor Ort. Mit einer Drehleiter wurden weitere morsche Äste abgetragen, um weitere Personen- oder Sachschäden zu vermeiden.

Das könnte Sie auch interessieren: Futter für bedürftige Hunde – Megaspende von „Megazoo“.

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor anhaltenden stürmischen Böen noch bis Freitagvormittag. Ein kräftiges Tief über dem Ostseeraum führt mit einer starken Nordwestströmung feuchte Meereskaltluft nach Schleswig-Holstein und Hamburg. Auch vereinzelte Gewitter werden erwartet. Pünktlich zum Wochenende sollen die Unwetter dann nachlassen. (lb)