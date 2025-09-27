Alarm in Jenfeld! Heizdecke brennt im Schlafzimmer
Am Freitagabend meldeten Anwohner Qualm und Flammen aus dem dritten Stock eines Mehrfamilienhauses. Die Retter konnten Schlimmeres verhindern.
Starker Qualm und Flammenschein: Die Feuerwehr wurde am Freitagabend in die Charlottenburger Straße gerufen. Dort brannte es in einer Wohnung im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses.
Bewohner verletzt in Klinik
Der Brandherd lag im Schlafzimmer der Wohnung, dort war eine Heizdecke in Brand geraten. Der Bewohner wurde gerettet, musste aber mit Symptomen einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Das Feuer war nach kurzer Zeit gelöscht.
