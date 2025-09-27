mopo plus logo
Brennende heizdecke sorgt für Feuerwehreinsatz in jenfeld – ein Man verletzt in Klinik

Ein Bewohner wurde gerettet und kam in die Klinik. Foto: HamburgNews

  • Jenfeld

Alarm in Jenfeld! Heizdecke brennt im Schlafzimmer

Am Freitagabend meldeten Anwohner Qualm und Flammen aus dem dritten Stock eines Mehrfamilienhauses. Die Retter konnten Schlimmeres verhindern.

Starker Qualm und Flammenschein: Die Feuerwehr wurde am Freitagabend in die Charlottenburger Straße gerufen. Dort brannte es in einer Wohnung im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses.

Bewohner verletzt in Klinik

Der Brandherd lag im Schlafzimmer der Wohnung, dort war eine Heizdecke in Brand geraten. Der Bewohner wurde gerettet, musste aber mit Symptomen einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Das Feuer war nach kurzer Zeit gelöscht.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

