Heißhunger-Attacke: Mit unglaublichem Pegel: Suffkopf klaut Sushi am Hauptbahnhof

Wer schon mal einen über den Durst getrunken hat, kennt vielleicht auch alkoholbedingte Heißhunger-Attacken. Möglicherweise verleitete eine solche Attacke einen 36-Jährigen am Freitagmorgen dazu, sich an einem Sushi-Stand am Hauptbahnhof zu bedienen. Problem: Der Mann wollte nicht bezahlen! Die Bundespolizei musste anrücken – und stellte einen abenteuerlichen Promillewert fest ...

Gegen 9 Uhr soll sich der mutmaßliche Sushi-Dieb einem Verkaufsstand im Hamburger Hauptbahnhof genähert und nach einem Menü aus Reis und rohem Fisch gegriffen haben, meldet die Bundespolizei. Warenwert: 11 Euro. Doch statt zu bezahlen, wollte sich der hungrige 36-Jährige anschließend offenbar einfach aus dem Staub machen!

Eine Angestellte des Standes bemerkte den Diebstahl und konnte den Mann festhalten, bis eine Streife der Bundespolizei eintraf. Die Beamten bemerkten, dass der mutmaßliche Dieb offenbar unter starkem Alkoholeinfluss stand, und nahmen den Mann vorläufig mit auf das Bundespolizeirevier. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab schließlich einen Wert von unglaublichen 4,05 Promille!

Die Bundespolizisten konsultierten wegen des abenteuerlichen Alkoholwertes einen Arzt, der die Gewahrsamsfähigkeit des 36-Jährigen feststellte. Nun bekommt er auf dem Revier ausreichend Zeit, auszunüchtern.