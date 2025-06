Türkischer Gemüseladen in Hamburg brennt – Mitarbeiter verletzt

Flammen-Schock in einem türkischen Gemüseladen: Am Mittwochabend bricht plötzlich ein Feuer aus – ein Mitarbeiter wird verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Gegen 19.15 Uhr schlugen im „Idil Supermarkt“ an der Möllner Landstraße plötzlich Flammen aus der Frischetheke. Ein Elektroverteiler hatte Feuer gefangen, dichter Rauch breitete sich aus. Die Feuerwehr rückte schnell an. Ein Mitarbeiter, der sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nach Angaben eines Reporters vor Ort auf der Toilette befand, wurde von den Einsatzkräften ins Freie gebracht. Er wurde verletzt und unter ärztlicher Aufsicht in ein Krankenhaus gebracht, so die Feuerwehr gegenüber der MOPO.

Billstedt: Feuer nach kurzer Zeit gelöscht – Laden dicht

Der Brand konnte bereits nach kurzer Zeit gelöscht werden. Ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Geschäfte oder Wohnungen konnte verhindert werden. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.

Der betroffene Gemüseladen bleibt wohl bis auf Weiteres geschlossen. Die Besitzer müssen zunächst die beschädigte Technik reparieren lassen. Für die Stammkundschaft und die Anwohner bedeutet das: Vorerst gibt es keine frische Ware mehr aus dem Lieblingsladen. (apa)