Hamburger Feuerwehr im Dauereinsatz – mehrere Verletzte

Die Hamburger Feuerwehr hatte seit Samstagnachmittag alle Hände voll zu tun. Mehr als ein Dutzend Mal rückten die Einsatzkräfte zu kleineren und größeren Bränden im gesamten Stadtgebiet aus. Bei den Einsätzen wurden Menschen verletzt.

Kurz vor 17 Uhr wurden die Einsatzkräfte erstmals alarmiert: In der Kieler Straße (Stellingen) brannte Essen auf dem Herd. Rund eine Stunde später folgte der nächste Ruf nach Bramfeld – auch dort war ein kleiner Küchenbrand schnell unter Kontrolle.

Starke Verqualmung in Hochhaus – Zweite Alarmstufe ausgelöst

Um 21.35 Uhr rückte die Feuerwehr erneut nach Bramfeld aus. Aus einer Wohnung in einem Hochhaus am Trittauer Amtsweg wurde starke Verqualmung gemeldet. Wegen der Vielzahl an Notrufen löste die Feuerwehr die zweite Alarmstufe aus. Ein Bewohner wurde leicht verletzt. Auch in diesem Fall war vergessenes Essen auf dem Herd der Auslöser.

Das könnte Sie auch interessieren: Dachstuhl von Wohnhaus in Flammen – 100 Feuerwehrleute im Einsatz

Um 23.05 Uhr folgte die nächste Feuermeldung – diesmal in Sasel. In einem Einfamilienhaus am Bekwisch war in einem Zimmer ein Brand ausgebrochen, der sich bereits in die Zwischendecke gefressen hatte. Auch hier wurde die zweite Alarmstufe ausgelöst. Es dauerte zwei Stunden, bis das Feuer vollständig gelöscht werden konnte. Die Brandursache ist noch unklar.

Matratze in Psychiatrie brennt – Pfleger löschen

In der Trettaustraße in Wilhelmsburg kam es gegen 23 Uhr in einer Wohnung zu einem Kleinbrand, bei dem ein Mensch leicht verletzt wurde. Kurz darauf mussten die Retter erneut ausrücken – diesmal zu einem Gebäude des Krankenhauses in Rissen. Auf der psychiatrischen Station war eine Matratze in Brand geraten. Das Personal konnte das Feuer jedoch löschen, bevor die Feuerwehr eintraf.

Mann löscht Kabelbrand mit Wasser und verletzt sich schwer

Nach einer kurzen Verschnaufpause folgte in der Nacht zu Sonntag ein Alarm in Neuallermöhe. Gegen 3.20 Uhr brannte es an der Gerd-Marcus-Kehre auf einem Balkon. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen, bevor sie auf die Wohnung übergriffen. Um 5.25 Uhr dann der nächste Einsatz in Rahlstedt: In einer Wohnung war ein E-Verteiler in Brand geraten. Der Bewohner versuchte, das Feuer mit einem Eimer Wasser zu löschen und zog sich dabei Verbrennungen an den Händen und im Gesicht zu.

In Wentorf bei Hamburg löschte die Feuerwehr einen brennenden Container an einer Flüchtlingsunterkunft. Christoph Leimig In Wentorf bei Hamburg löschte die Feuerwehr einen brennenden Container an einer Flüchtlingsunterkunft.

Mehrere Einsätze wegen brennender Müllcontainer

Gegen 6.50 Uhr folgte der vorerst letzte Einsatz. In der Alsterdorfer Straße (Alsterdorf) hatte eine Bewohnerin Essen auf dem Herd vergessen; der kleine Brand war schnell gelöscht. Zwischen den größeren Einsätzen rückte die Feuerwehr zudem mehrfach zu brennenden Müllcontainern aus.