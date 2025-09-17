mopo plus logo
Mann bepöbelt in Regionalbahn andere Fahrgäste und zeigt Hitlergruß. Zug am Bahnhof Dammtor gestoppt.

Der Zug wurde am Bahnhof Dammtor gestoppt. Foto: picture alliance / ABBfoto

  • Neustadt

„Heil Hitler“-Rufe in Regionalbahn – Zug in Hamburg gestoppt

In einer Regionalbahn nach Kiel hat ein Fahrgast am Dienstagnachmittag für einen Polizeieinsatz gesorgt. Der Mann hatte im Zug verfassungsfeindliche Parolen gerufen. Die Bahn wurde am Dammtor (Neustadt) gestoppt.

Laut einem Sprecher der Bundespolizei, hatte eine Regionalbahn gegen 16.30 Uhr den Hauptbahnhof (St. Georg) mit Ziel Richtung Kiel gerade verlassen, als ein Mann (58) in aggressiver Form andere Fahrgäste belästigte.

Bundespolizei nimmt Mann im Zug fest

Dabei soll er den Hitlergruß und „Sieg Heil“ gerufen haben. Alarmierte Bundespolizisten ließen den Zug am Bahnhof Dammtor stoppen und nahmen den Mann vorläufig fest. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Zeigen verfassungswidriger Kennzeichen eingeleitet.

