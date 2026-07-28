Schwerer Unfall am frühen Dienstagmorgen: In Lokstedt wurde ein Motorradfahrer bei einem Zusammenstoß schwer verletzt. Der Mann sei mehrere Meter durch die Luft geflogen.

Der Motorradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. NEWS5 / Fabian Höfig

In der Straße Nedderfeld ist es am Dienstag gegen 5.40 Uhr zu einem schweren Unfall gekommen. Nach Angaben einer Polizeisprecherin stießen dort aus bislang ungeklärter Ursache ein Auto und ein Motorradfahrer zusammen.

Laut eines Reporters vor Ort wurde der Motorradfahrer durch die Wucht des Aufpralls gegen die Beifahrerseite des Autos mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Er erlitt ersten Erkenntnissen zufolge mehrere Knochenbrüche und kam in ein Krankenhaus.

Nach Motorradunfall: Sachverständiger vor Ort

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Wie ein Feuerwehrsprecher sagte, stand ein Zeuge nach dem Unfall unter dem Eindruck des Geschehens und wurde ebenfalls zur medizinischen Behandlung in eine Klinik gebracht.

Das Verkehrsunfallteam der Polizei nahm vor Ort die Ermittlungen auf. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde außerdem ein Sachverständiger hinzugezogen. (mwi)