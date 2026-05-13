Heftiger Unfall an Kreuzung in Hamburg: Mehrere Verletzte – darunter ein Baby

Schwerer Unfall in Stellingen: Am Mittwochabend sind an einer Kreuzung zwei voll besetzte Autos zusammengestoßen. Einer der Wagen war viel zu schnell unterwegs – mit heftigen Folgen. Was bisher bekannt ist.

Wie ein Polizeisprecher der MOPO sagte, ging der Einsatz kurz nach 19 Uhr ein. An der Kreuzung Ottensener Straße/Ecke Binsbarg krachten ein weißer VW Golf und ein grauer Audi A4 ineinander. Nach ersten Erkenntnissen raste eines der Autos mit überhöhter Geschwindigkeit über die Kreuzung – laut Polizei offenbar noch bei Gelblicht. Kurz darauf kam es zur folgenschweren Kollision.

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Insgesamt wurden sechs Menschen dabei verletzt, darunter auch ein Baby. Fünf von ihnen kamen in Krankenhäuser. Beide Fahrzeuge wurden durch die Wucht des Aufpralls schwer beschädigt. Wie hoch der Sachschaden ist, welcher Fahrer den Unfall verursacht hat und wie schwer die Verletzungen sind, konnte die Polizei zunächst noch nicht sagen.

Beide Autos wurden schwer beschädigt. NEWS5 / Fabian Höfig Beide Autos wurden schwer beschädigt.

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Die Straße musste voll gesperrt werden. Rund um die Barclays Arena und das Volksparkstadion kam es dadurch zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (idv)