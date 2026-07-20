Hauswand sackt plötzlich ab – Feuerwehreinsatz in beliebter Einkaufsstraße in Hamburg

Aufregung in der Bergedorfer Altstadt. Dort ist es am Samstagabend zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr gekommen. An einem der historischen Gebäude war die Hauswand abgesackt. Zudem bildete sich ein langer Riss im Mauerwerk.

Zu dem Einsatz kam es gegen 19.45 Uhr an der Straße Sachsentor. Aus der beliebten Einkaufsmeile hatten Passanten den Notruf gewählt, weil sie an der Fassade eines Geschäftes einen frischen Riss im Mauerwerk entdeckt hatten.

Bauamt muss anrücken – Gebäude vorerst gesperrt

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Die Polizei sperrte den Bereich um das Gebäude ab, während Feuerwehrleute untersuchten, ob durch den Riss die Statik des Hauses beeinträchtigt wurde. Laut Polizei wurde das Bauamt benachrichtigt: Die zuständigen Experten müssen jetzt eine Entscheidung darüber treffen, ob das Haus längerfristig gesperrt werden muss.