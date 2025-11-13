Feuerwehr hat gut zu tun: Gebäude evakuiert, Laube, Container und Auto gelöscht

Die Feuerwehr hatte in der Nacht zum Donnerstag einiges zu tun: Die Retter mussten zu mehreren Bränden in Hamburg und dem direkten Umland ausrücken.

Los ging es an der Straße Westerdeich in Finkenwerder gegen 21.30 Uhr: Eine Gartenlaube stand komplett in Flammen. Als die Feuerwehr eintraf, hatte das Feuer bereits auf eine benachbarte Laube übergegriffen. Die Einsatzkräfte konnten die zweite Hütte retten, die erste brannte jedoch komplett ab.

Laut Feuerwehr war die Wasserversorgung in der Kleingartenkolonie schwierig. Die Einsatzkräfte mussten Schläuche über weite Strecken zum Brandort verlegen.

Papiercontainer in Billstedt brennt

Gegen 22.25 Uhr brannte ein Papiercontainer am Dudenweg in Billstedt – ganz in der Nähe des Cottaweges, wo in der Nacht zuvor zwei Autos ausgebrannt waren. Anwohner schoben den brennenden Container zur Seite, damit die Flammen nicht auf die daneben stehenden Abfallbehälter übergreifen konnten. Die Feuerwehr löschte den Brand schnell.

Feuerwehr: Einsatz in Altona-Nord

Kurz nach Mitternacht wurden die Retter nach Altona-Nord gerufen. An der Eva-Rühmkorf-Straße brannte ein Müllraum in einem fünfstöckigen Mehrparteienhaus. Das Gebäude wurde evakuiert. Die Feuerwehrleute löschten den brennenden Müll, aus dem immer wieder Flammen aufloderten.

Messungen im Gebäude ergaben eine Belastung mit Rauchgasen. Die Einsatzkräfte belüfteten daher mehrere Wohnungen in dem Haus, sodass die Bewohner wieder zurückkehren konnten. Die Polizei ermittelt die Brandursache.

Glinde: Auto brennt – Verdächtiger rennt weg

Wenig später, kurz vor 1 Uhr, stand direkt hinter der Hamburger Stadtgrenze ein Auto in Flammen. Auf dem Mühlenweg in Glinde brannte der Motorraum eines VW Passat. Die Feuerwehr konnte den Wagen nicht mehr retten: Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden.

Die Hitze beschädigte einen davor geparkten Seat schwer. Stoßstange und Rücklichter schmolzen, die Heckscheibe zersplitterte. Laut Polizei sah ein Zeuge eine verdächtige Person, die vom Brandort wegrannte. Die Kripo ermittelt.