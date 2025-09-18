Großalarm in Eppendorf: Risse in der Wand, Wohnhaus evakuiert

Dramatischer Einsatz am Donnerstag in Eppendorf: In einem Wohngebäude sackte plötzlich eine Wand ab. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an und evakuierte das Haus.

Die Feuerwehr wurde gegen 13.35 Uhr zur Geschwister-Scholl-Straße gerufen. Dort entsteht gerade ein Neubau. Bei den Bauarbeiten soll es starke Bodenbewegungen gegeben haben. Im Wohngebäude neben der Baustelle traten plötzlich Risse auf, eine Wand sackte ab.

Spezialisten der Feuerwehr errichten Stützkonstruktion

Mehr als 30 Feuerwehrkräfte rückten an. Darunter Retter der Freiwilligen Feuerwehr Eppendorf, die auf Abstützmaßnahmen spezialisiert sind. Sie errichteten eine Holzkonstruktion an der Hauswand, die ein Einstürzen verhindern soll.

Laut eines Feuerwehrsprechers waren diese Bemühungen erfolgreich, ein zuvor ausgesprochenes Betretungsverbot für die Bewohner wurde aufgehoben. Nach MOPO-Informationen will die Baufirma eine zusätzliche Mauer errichten, um auch letzte Gefahren zu bannen. Gegen 15 Uhr rückte ein Großteil der Feuerwehrkräfte wieder ab.