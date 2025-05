Die Frau, die am Hamburger Hauptbahnhof mehrere Reisende mit einem Messer verletzte, war schon vorher wiederholt wegen gewalttätigem Verhalten aufgefallen. Lydia S. befand sich deswegen mehrfach in psychiatrischer Behandlung. Und wurde immer wieder entlassen. Eine leitende Psychiatrie-Mitarbeiterin über so genannte Drehtür-Patienten und das Gefühl, nicht helfen zu können.