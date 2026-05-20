Hauptbahnhof: Mann wird aus Zug geschmissen und greift Polizisten an

Eskalation kurz vor der Abfahrt eines Nachtzugs am Hamburger Hauptbahnhof: Ein Mann ohne gültige Fahrkarte hat in der Nacht zu Dienstag Bundespolizisten beleidigt und angegriffen.

Nach Angaben der Bundespolizei wollte der 29-jährige Schwede gegen 0.40 Uhr mit dem Nachtzug von Hamburg nach Malmö fahren. Bei einer Fahrkartenkontrolle konnte er jedoch kein gültiges Ticket vorzeigen.

Trotz mehrfacher Aufforderungen weigerte sich der Mann, den abfahrbereiten Zug zu verlassen. Schließlich führten ihn Bundespolizisten an den Armen aus dem Zug, so die Polizei. Dabei soll der 29-Jährige die Einsatzkräfte beleidigt und erheblichen Widerstand geleistet haben.

Bundespolizist mit Faust ins Gesicht geschlagen

Im Verlauf soll der Mann einem 25-jährigen Bundespolizisten mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Die Beamten brachten ihn daraufhin zu Boden und legten ihm Handschellen an. Verletzt wurde laut Bundespolizei niemand. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der Mann nicht alkoholisiert war.

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Der 29-Jährige wurde anschließend ins Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof gebracht. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung und ausreichender Beruhigung wurde der Mann wieder entlassen.

Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet – unter anderem wegen Körperverletzung, Beleidigung, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Die Ermittlungen dauern an. (mp)