Hauptbahnhof: Mann brüllt Passanten an – jetzt sitzt er im Knast

Ein Mann sorgte in der Nacht auf Dienstag für Aufruhr am Hamburger Hauptbahnhof: Grundlos habe er Passanten angeschrien. Als die Bundespolizei den Mann überprüfte, kam heraus: Der Mann wird seit fast einem Jahr mit einem Haftbefehl gesucht.

Der Vorfall habe sich um kurz nach 0.30 Uhr in der Nacht zu Dienstag ereignet, sagte die Bundespolizei. Polizisten überprüften den herumschreienden, mutmaßlich alkoholisierten 51-Jährigen. Dabei stellten sie fest, dass er seit September 2024 wegen Diebstahls und Unterschlagung mit einem Haftbefehl gesucht wird.

Die Staatsanwaltschaft Hamburg verdächtigt ihn, weitere Taten begangen zu haben. Die Polizei brachte den Verurteilten in ein Gefängnis. (dpa/mp)