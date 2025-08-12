mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Ein Bundespolizist steht vor dem Eingang der Wandelhalle am Hamburger Hauptbahnhof.

Bundespolizisten haben den 51-Jährigen überprüft, nachdem er am Hamburger Hauptbahnhof Passanten angeschrien haben soll. (Archivbild) Foto: picture alliance / rtn - radio tele nord | rtn, frank bründel

  • St. Georg

Hauptbahnhof: Mann brüllt Passanten an – jetzt sitzt er im Knast

Ein Mann sorgte in der Nacht auf Dienstag für Aufruhr am Hamburger Hauptbahnhof: Grundlos habe er Passanten angeschrien. Als die Bundespolizei den Mann überprüfte, kam heraus: Der Mann wird seit fast einem Jahr mit einem Haftbefehl gesucht.

Der Vorfall habe sich um kurz nach 0.30 Uhr in der Nacht zu Dienstag ereignet, sagte die Bundespolizei. Polizisten überprüften den herumschreienden, mutmaßlich alkoholisierten 51-Jährigen. Dabei stellten sie fest, dass er seit September 2024 wegen Diebstahls und Unterschlagung mit einem Haftbefehl gesucht wird.

Das könnte Sie auch interessieren: Sechs Femizide allein in diesem Jahr: Sie mussten sterben, weil sie Frauen sind

Die Staatsanwaltschaft Hamburg verdächtigt ihn, weitere Taten begangen zu haben. Die Polizei brachte den Verurteilten in ein Gefängnis. (dpa/mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test