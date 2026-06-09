Hauptbahnhof lahmgelegt: Mann verschläft Ausstieg – und begibt sich in Lebensgefahr

Lebensgefährlicher Vorfall in der Nacht: Ein Mann läuft plötzlich durch die Gleise am Hamburger Hauptbahnhof – der Zugverkehr wird gestoppt.





In der Nacht zu Dienstag gegen 2 Uhr sorgte ein 32-Jähriger im Hamburger Hauptbahnhof für massive Störungen. Ein ICE konnte nicht einfahren und musste vor dem Bahnhof anhalten.

Der Mann war zuvor in einem Metronom eingeschlafen und bis in die Abstellgruppe mitgefahren. Nachdem er dort aufgewacht war, verließ er den Zug direkt in den Gleisbereich und lief zu Fuß in Richtung Bahnhof.

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32-Jähriger läuft zum Hauptbahnhof zurück

Die Bundespolizei leitete sofort Maßnahmen ein und suchte den Mann im Gleisbereich, während der Bahnverkehr teilweise weiterlief. Der 32-Jährige begab sich dabei in erhebliche Lebensgefahr.

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Kurz darauf verließ er die Gleise selbstständig und wurde im Bahnhof von einer Streife angetroffen. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, zudem erhielt er einen Platzverweis.