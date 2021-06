Hauptbahnhof: Bundepolizisten stellen Mundschutz-Verweigerer – Haft

St. Georg –

Weil er keinen vorgeschriebenen Corona-Schutz trug, landete ein Mann am Montagnachmittag in U-Haft. Der 22-Jährige wurde von Mitarbeitern der Bahnsicherheit ohne Mund und Nasenschutz angetroffen. Als Bundespolizisten seine Personalien überprüften, machten sie eine Entdeckung.

Wie ein Sprecher der Bundespolizei der MOPO bestätigte, ereignete sich der Vorfall am Montagnachmittag gegen 16.20 Uhr am Hauptbahnhof. Mitarbeiter der Bahnsicherheit hatten den jungen Mann am Bahnsteig ohne Corona-Schutz angetroffen. Auf ihre Aufforderung eine Mund und Nasenbedeckung aufzusetzen, reagierte er uneinsichtig.

Die daraufhin angeforderten Beamten der Bundespolizei stellten den Mann und überprüften seine Personalien. Dabei fanden sie heraus, dass ein Haftbefehl gegen den 22-Jährigen bestand. Er hatte eine

Geldstrafe wegen Hausfriedensbruch nicht gezahlt. Jetzt muss er eine

Ersatzfreiheitsstrafe von 28 Tagen verbüßen. Nach Abschluss der

bundespolizeilichen Maßnahmen wurde der Gesuchte der U-Haftanstalt zugeführt.