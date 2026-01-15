Hass-Attacken im HVV: Messerangriff im Bahnhof – Polizei sucht Zeugen

Nach zwei Fällen von Hasskriminalität im Hamburger Nahverkehr ermittelt der Staatsschutz und bittet um Zeugenhinweise. In Barmbek und Ohlsdorf wurden Fahrgäste homophob und rassistisch beleidigt, bedroht und angegriffen.

Gegen 1.20 Uhr am Dienstag wurde ein 27-Jähriger im Nachtbus der Linie 607 auf der Fahrt von St. Pauli nach Barmbek von einem unbekannten Mann homophob beleidigt und bedroht. An der Haltestelle Flachsland verfolgte der Täter den Mann kurzzeitig weiter. Der Angreifer wird beschrieben als männlich, etwa 24 bis 29 Jahre alt, 1,68 bis 1,75 Meter groß, laut Polizei mit „osteuropäischem“ Erscheinungsbild, dunkle Jacke mit Kapuze, Basecap mit nach hinten getragenem Schirm.

Messerangriff am Bahnhof Ohlsdorf

Am Dienstagmittag kam es in der U1 Richtung Großhansdorf zu einer rassistischen Beleidigung. Am U-Bahnhof Ohlsdorf eskalierte die Situation gegen 12.30 Uhr: Nach einer körperlichen Auseinandersetzung bedrohte der Täter sein Opfer mit einem Messer. Zeugen griffen ein, beide Männer flüchteten.

Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Absturz eines Menschenfängers: Der HSV und die Causa Kuntz

Der HSV und die Causa Kuntz Der Kampf um Olympia: Der Fakten-Check

Der Fakten-Check „Wir waren Crash-Kids“: In den 90ern kriminell. Heute?

In den 90ern kriminell. Heute? Strategie-Wechsel im Block-Prozess: Für den Familienanwalt wird’s eng

Für den Familienanwalt wird’s eng Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 16 Seiten Sport: St. Pauli sucht Irvine-Ersatz

St. Pauli sucht Irvine-Ersatz 20 Seiten Plan 7: Dick Brave steuert auf Hamburg zu! Plus: Ausgeh-Tipps für jeden Tag

Einer der Männer wird beschrieben als 1,75 bis 1,80 Meter groß, 30 bis 35 Jahre alt, mit athletischer Statur. Bekleidet war er mit einer grünen Warnweste, grüner Hose, schwarzer Wintermütze und schwarzer Sonnenbrille. Der andere Mann soll 1,95 bis 2 Meter groß sein, 35 bis 45 Jahre alt, mit kräftiger Statur, kurzen dunklen Haaren und einem „Henriquatre“-Bart. Er trug einen grünen, knielangen Parka, eine schwarze Wollmütze mit silberner Applikation und schwarze Schuhe.

Das könnte Sie auch interessieren: Großfeuer in Hamburger Halle: Der Schaden ist gigantisch

Hinweise nimmt die Polizei unter (040) 4286-56789 entgegen. Insbesondere der Geschädigte der rassistischen Beleidigung wird gebeten, sich zu melden. (rei)