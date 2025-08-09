Harleys kollidieren auf dem Elbdeich – drei Biker verletzt

In Kirchwerder ist es am Samstagnachmittag zu einem Unfall zwischen zwei Harleys gekommen. Dabei wurden drei Biker verletzt, einer kam in die Klinik.

Laut Polizei passierte der Unfall gegen 14.30 Uhr am Kraueler Hauptdeich. Auf der bei Motorrad- und Radfahrern beliebten Strecke waren aus bislang ungeklärter Ursache zwei Motorräder der Marke Harley-Davidson miteinander kollidiert. Weil zunächst nicht klar war, wie viele Personen dabei verletzt wurden, rückten mehrere Rettungswagen und ein Notarzt an.

Beliebte Motorradstrecke nach Unfall gesperrt

Laut Polizei sind drei Personen bei dem Unfall verletzt worden, zwei mussten nur ambulant behandelt werden, der dritte Biker kam ins Krankenhaus. Der Kraueler Hauptdeich wurde zwischen Kiebitzdeich und West-Kraueler-Bogen gesperrt.