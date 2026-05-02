Harley gegen Smart: Motorradfahrer nach Unfall in Krankenhaus

Ein Harley-Fahrer stieß am Freitagabend mit einem Smart zusammen. Drei Menschen wurden bei dem Unfall in Lohbrügge verletzt.

Die Feuerwehr wurden gegen 20.45 Uhr in die Straße Röpraredder gerufen, so ein Sprecher. Der Motorradfahrer war in einen weißen Smart gekracht. Das Rad wurde völlig zerstört.

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Autofahrer, Beifahrer und Harley-Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt. Letztlich musste nur der Motorradfahrer mit seinen Gesichtsverletzungen im Krankenhaus behandelt werden. Laut dem Feuerwehrsprecher ist er aber nicht schwer verletzt. (mp)