Rätselhafter Großeinsatz in Hamburg: Anrufer meldet Person mit Waffe

Großeinsatz am Samstagmittag in Harburg: Gegen 12.45 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Notruf ein, dass sich eine Person mit einer Langwaffe – mutmaßlich einem Gewehr – auf der Hannoverschen Straße aufhalten soll.

Die Polizei reagierte sofort und rückte mit einem Großaufgebot aus. Einsatzkräfte mit Maschinenpistolen sicherten das Gebiet, auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Der Bereich rund um die Kreuzung Hannoversche Straße / Marschwinkel wurde nach Informationen eines Reporters vor Ort weiträumig abgesperrt.

Fehlalarm oder erfolgreiche Flucht? Waffe nicht gefunden

Im Rahmen der Fahndung stoppten die Einsatzkräfte einen BMW, in dem ein Mann saß. Nach ersten Informationen könnte er im Zusammenhang mit dem gemeldeten Vorfall stehen. Die Beamten überprüften seine Personalien und durchsuchten das Fahrzeug. „Mehrere Personen wurden überprüft“, bestätigte der Lagedienst der Polizei auf MOPO-Anfrage.

Ob es sich bei dem gemeldeten Gegenstand tatsächlich um eine Schusswaffe oder doch um einen ungefährlichen Gegenstand handelte, blieb am Nachmittag unklar. Auch eine Waffe wurde nach Angaben der Polizei bislang nicht gefunden. „Entweder handelte es sich um einen Fehlalarm oder die Person mit der Waffe hat sich vor Eintreffen der Polizei entfernt“, so der Sprecher weiter. Der Einsatz wurde gegen 14.50 Uhr beendet. (apa)