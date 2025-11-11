Raubüberfall! Polizei sucht mit Hubschrauber nach den Tätern

Drei maskierte Männer haben am Dienstagmittag ein Mobilfunkgeschäft in der Neuen Großen Bergstraße in Altona überfallen. Sie bedrohten einen Mitarbeiter, raubten mehrere Handys und flüchteten unerkannt – trotz Großfahndung mit zwanzig Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber.

Wie die Polizei mitteilt, betraten die Täter um 12.22 Uhr den Verkaufsraum des Geschäfts, drängten einen Mitarbeiter in einen Nebenraum und bedrohten ihn. Einer der Männer soll eine Schusswaffe bei sich getragen haben. Sie forderten die Herausgabe von Wertgegenständen, nahmen mehrere Mobiltelefone an sich, verstauten sie in einer weißen Stofftasche und flüchteten anschließend in Richtung Louise-Schroeder-Straße.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit knapp zwanzig Funkstreifenwagen und dem Polizeihubschrauber „Libelle“ blieb ohne Erfolg. Die Räuber konnten bislang nicht gefasst werden.

Fahndung erfolglos – Täter-Trio flüchtig

Die Täter werden wie folgt beschrieben: Der erste Mann ist laut Polizei etwa 25 Jahre alt, rund 1,80 Meter groß, von „südländischer Erscheinung“ und hat einen schwarzen Vollbart. Er trug eine schwarze Pufferjacke und helle Stoffhandschuhe. Der zweite Täter war ebenfalls männlich, dunkel gekleidet, unter anderem mit einer schwarzen Pufferjacke und hellen Stoffhandschuhen. Der dritte Mann wird als „Schwarz“ beschrieben, war ebenfalls dunkel gekleidet und trug ebenfalls helle Stoffhandschuhe.

Das könnte Sie auch interessieren: Tragischer Unfall an Autobahn-Dreieck: 34-Jähriger aus Wagen geschleudert – tot

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (040) 4286-56 789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.