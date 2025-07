Handy setzt Couch in Brand: Drei Verletzte in Hamburg

In einem Einfamilienhaus in Langenhorn ist es am Mittwochmorgen zu einem größeren Einsatz der Feuerwehr gekommen. Auch ein Notarzt war angerückt. Es gab drei Verletzte.

Wie die Feuerwehr bestätigte, seien die Einsatzkräfte gegen 6.20 Uhr zu einem Einfamilienhaus an der Straße Dobenstück gerufen worden. Von dort wurde eine starke Verqualmung in einem Zimmer im Obergeschoss gemeldet worden. Weil zunächst davon ausgegangen worden war, dass die Bewohner in Gefahr seien und es Verletzte geben soll, rückten auch Rettungswagen und Notarzt an.

Vor Ort versorgten die Retter drei leicht verletzte Personen. Alle hatten eine Rauchvergiftung, eine von ihnen kam in die Klinik. Laut Polizei habe ein auf einem Sofa liegendes Smartphone den Brand ausgelöst und für eine massive Verqualmung gesorgt. Nach gut 30 Minuten war das Feuer gelöscht. Das Obergeschoss ist nicht mehr bewohnbar.