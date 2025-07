Handy in ICE gestohlen: Ortung ermöglicht die Festnahme des Diebes

Ein Mann hat am Freitagmorgen im Hauptbahnhof einem Reisenden das Handy in einem abfahrbereiten ICE gestohlen. Zunächst konnte der Dieb entkommen. Kurz darauf nahmen Bundespolizisten ihn an einem anderen Bahnhof fest.

Laut Bundespolizei hatte ein Reisender (74) gerade im ICE nach Rostock Platz genommen, als plötzlich ein Mann (45) das auf dem Tisch liegende Handy des 74-Jährigen an sich riss und aus dem Zug flüchtete. Sekunden später schlossen sich die Türen und der Schnellzug fuhr los.

Bundespolizei nimmt mit Handyortung Verfolgung auf

Mitreisende gaben dem Bestohlenen ein Handy, sodass dieser die Bundespolizei alarmieren konnte. An seinem Laptop konnte der 74-Jährige zudem sein gestohlenes Smartphone orten und den Beamten laufend Standortmeldungen durchgeben.

Mithilfe von Fotos des Täters aus einer Überwachungskamera nahmen die Beamten die Verfolgung auf und konnten den Dieb am U-Bahnhof Schlump (Eimsbüttel) stellen. Das gestohlene Handy wurde bei ihm sichergestellt. Er wurde vorläufig festgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.