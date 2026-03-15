Handy erhitzt sich in Hosentasche – Mann verletzt in Klinik

In Duvenstedt ist es am Sonntagnachmittag zu einem ungewöhnlichen Einsatz von Rettungswagen und Notarzt gekommen. Dort hatte sich ein Handy in der Hosentasche eines Mannes derart erhitzt, dass er Verletzungen im Genitalbereich und am Oberschenkel erlitt.

Nach Angaben der Feuerwehr ging der ungewöhnliche Notruf gegen 13.30 Uhr in der Einsatzzentrale ein. Ein Mann meldete, dass sich sein Handy in der Hosentasche plötzlich derart erhitzt hätte, dass er Verbrennungen am Oberschenkel und im Genitalbereich davon getragen hätte.

Notarzt rückt zusätzlich an – Mann in Klinik

Die eingesetzte Besatzung eines Rettungswagens rückte daraufhin zur Wohnung des Anrufers an der Straße Saalkamp an. Dort bestätigte sich dann das angegebene Verletzungsmuster. Als Vorsichtsmaßnahme wurde ein Notarzt hinzugerufen. Das Verletzungsopfer kam in eine Klinik.