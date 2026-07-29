Vor dem Traditionshaus „Braun“ gab es in der Nacht eine Explosion – vier Männer wurden festgenommen.

Der Bereich vor dem Kleidungsgeschäft an der Mönckebergstraße ist abgesperrt. Bodo Marks/dpa

In der Hamburger Altstadt ist es in der Nacht zu Mittwoch zu einer Explosion vor dem traditionsreichen Herrenausstatter „Braun” gekommen. Dabei wurden Schaufensterscheiben zerstört. Verletzte gab es zum Glück nicht.

Gegen 1.20 Uhr in der Nacht zum Mittwoch gab es auf einmal einen ohrenbetäubenden Knall an der Mönckebergstraße. Alarmanlagen wurden ausgelöst, mehrere Scheiben gingen zu Bruch.

Handgranate explodiert an der Mö: Vier Festnahmen auf der A24

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Glassplitter lagen auf dem Gehweg vor dem traditionsreichen Herrenausstatter „Braun“, auch die Eingangstür wurde beschädigt. Auf MOPO-Anfrage bittet man um Verständnis dafür, dass man sich „weder zum Hergang noch zu möglichen Hintergründen des Vorfalls äußern“ könne.

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Ein Sprengmeister des LKA untersuchte die Schäden und Rückstände der Explosion, nach MOPO-Informationen kam er zu dem Schluss, dass eine Handgranate vor dem Geschäft explodiert ist.

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Kurz nach der Explosion lief eine Person zu einem bereitgestellten Auto und flüchtete, berichteten Zeugen. Das Fahrzeug wurde laut einer Polizeisprecherin später auf der A24 in Mecklenburg-Vorpommern gestoppt. Vier Insassen (19-50 Jahre) wurden festgenommen.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an Telefon 4286 56789.

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