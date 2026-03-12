Plötzlich spürte sie eine Hand am Gesäß: Junge Frau im Hauptbahnhof sexuell belästigt

Eine 19-Jährige wollte am Hauptbahnhof ihr Gepäck einschließen – plötzlich spürte sie eine Hand am Gesäß. Bundespolizei und Sicherheitskräfte stellten den mutmaßlichen Täter wenig später.

Ein 46-jähriger Mann soll am Mittwochmittag eine junge Frau sexuell belästigt haben. Nach Angaben der Bundespolizei stand die 19-Jährige an den Schließfachanlagen, als sie plötzlich eine Hand am Po wahrnahm. Hinter ihr habe ein Mann gestanden, der sie angesprochen und zu einem „wärmeren Platz“ in einem nahegelegenen Hotel eingeladen haben soll.

Junge Frau am Hauptbahnhof belästigt

Die Frau lehnte ab, fühlte sich nach eigenen Angaben bedrängt und verließ die Schließfachanlage. Als der Mann ihr weiterhin folgte und ihr mehrfach zuzwinkerte, flüchtete sie zur gemeinsamen Sicherheitswache von Bundes- und Landespolizei im Bahnhof und bat um Hilfe.

Anhand von Videoaufnahmen konnten Einsatzkräfte den Verdächtigen im Bahnhof identifizieren. Eine sogenannte Quattro-Streife aus Kräften der Bundes- und Landespolizei, DB Sicherheit und Hochbahn stellte den Mann schließlich in der Wandelhalle. Gegen den 46-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung eingeleitet. Nach Feststellung seiner Personalien erhielt er einen Platzverweis für den Hauptbahnhof. Die Ermittlungen dauern an. (apa)