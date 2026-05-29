Abdeckung der Stromschiene als Sitzplatz? Eine lebensgefährliche Idee

Am Bahnhof Holstenstraße (Altona-Altstadt) hat sich ein Mann am Donnerstagabend in Lebensgefahr begeben. Er war zunächst in das Gleisbett geklettert und hatte sich dann auf die Abdeckung einer Stromschiene gesetzt. Eine Zeugin alarmierte die Bundespolizei.

Die Passantin hatte beobachtet, wie ein Mann (23) vom Bahnsteig in das Gleisbett stieg, dort über die Schienen ging und sich dann auf die Abdeckung einer Stromschiene setzte, durch die lebensgefährlicher Gleichstrom mit einer Spannung von 1200 Volt fließt.

Die Polizei traf den Mann noch im Gleisbereich an. Nur wenige Meter vor ihm stand bereits eine eingefahrene S-Bahn. Der Zugführer konnte den Zug nach eigenen Angaben ohne Schnellbremsung regulär stoppen.

Mann muss Rausch in Zelle ausschlafen

Die Beamten holten den volltrunkenen 23-Jährigen dann aus dem Gefahrenbereich und nahmen ihn mit auf die Wache. Ein Alkoholtest ergab 2,70 Promille. Er kam zur Ausnüchterung in eine Zelle. (dpa/rüga)