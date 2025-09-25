Funkstille bei Polizei und Feuerwehr: Stundenlang ging gar nichts

In der Nacht zum Donnerstag gab es eine Großstörung im Funkverkehr. Feuerwehr und Polizei Hamburg konnten ihren Digitalfunk nicht nutzen. Der Notruf war zum Glück nicht betroffen.

Bei der Polizei und Feuerwehr Hamburg ist der Digitalfunk für mehrere Stunden ausgefallen. Er habe zwischen 21.45 Uhr und 2.00 Uhr nicht genutzt werden können, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Donnerstagmorgen.

Der Notruf sei davon nicht betroffen gewesen. Die Feuerwehr griff in dieser Zeit auf sogenannte Rückfallstufen zurück. Durch die Ausweichsysteme habe der Ausfall keine Auswirkungen gehabt, sagt der Sprecher der Feuerwehr. Gegenüber dem „Abendblatt“ hieß es von der Polizei, es werde dadurch „alles ein bisschen unbequemer“.

Warum es zu der Großstörung kam, ist bislang nicht bekannt. (dpa/mp)