Hamburgs Feuerwehr : Sind die Rettungskräfte hart an der Belastungsgrenze?

Was für ein arbeitsintensiver Tag für Hamburgs Retter: Ein Mega-Crash auf der A7 mit mehreren Verletzten, eine Fliegerbombe in Wilhelmsburg und ein Brand in einem Seniorenheim in Eidelstedt haben am Donnerstag die Feuerwehr in Atem gehalten. Und auch der Rettungsdienst hatte bei zahlreichen Einsätzen alle Hände voll zu tun. Sind unsere Rettungskräfte hart an der Belastungsgrenze?

Laut Einsatzzahlen ist die Feuerwehr im vergangenen Jahr in Hamburg zu über 287.000 Einsätzen ausgerückt. Zu keinem Zeitpunkt sei laut Feuerwehr die Sicherheit der Hamburger gefährdet worden.

Trotz Großlage: Hamburger Feuerwehr sieht keinen Anlass zur Sorge

Auch am Donnerstag bestand trotz Großlage kein Anlass zur Sorge: „In der Vergangenheit haben wir schon weitaus größere Einsatzlagen abgearbeitet und dennoch immer noch genug Reserve gehabt“, sagt Feuerwehr-Sprecher Jan Ole Unger auf MOPO-Nachfrage. Auf den 21 Wachen der Berufsfeuerwehr und den 86 Gerätehäusern der Freiwilligen Wehren sei stets mit genügend Personal und Technik zu rechnen.

Beim Brand am Donnerstag in einer Seniorenwohnanlage am Halstenbeker Weg (Eidelstedt) war die vierte Alarmstufe ausgerufen worden. Zu den verschiedenen Alarmstufen rückt stets ein Vollzug (zwei Löschfahrzeuge und Drehleiter) aus. Zusätzlich unterstützt werden die Beamten dabei von Freiwilligen Feuerwehren. In Eidelstedt waren insgesamt vier Löschzüge und mehrere Feuerwehren im Einsatz.

Die Alarmstufen richten sich nach Größe und Ausmaß eines Brandes. Auch die möglicherweise anfallende Menschenrettung wird in der Erhöhung der Alarmstufe mit einbezogen.

Immer wieder Großbrände in Hamburg

Zum Vergleich: Bei den Bränden bei Aurubis im Mai 2018, dem Bunkerbrand von Rothenburgsort im August 2015 oder dem Lagerhallenbrand auf der Veddel im Mai 2016 waren es die sechste oder höhere Alarme. Als 1992 ein Großfeuer in einem Autoteile-Handel in der Hammerbrookstraße ausbrach, wurde sogar die zehnte Alarmstufe ausgelöst. Und auch damals standen immer noch genügend Kräfte für weitere Einsätze zur Verfügung.

„Wir sind strategisch gut aufgestellt und können Wachen, an denen der Löschzug längere Zeit in einen Einsatz eingebunden ist, bei Bedarf nachbesetzen“, so Unger. „Sind Einsatzkräfte in einer Großschadenslage eingebunden, verfügt die Feuerwehr Hamburg über ausreichend Ressourcen, Hamburg weiterhin zu schützen."

„Das war hart an der Grenze in Sachen Arbeitsbelastung“

Einer anderen Meinung ist Daniel Dahlke von der Deutschen Feuerwehr Gewerkschaft (DFG): „Das Revier der Feuerwache Stellingen ist von der Einwohnerzahl so groß wie Rostock. Und in Rostock gibt es drei Feuerwachen. Insofern war der Donnerstag schon hart an der Grenze in Sachen Arbeitsbelastung.“

Normalerweise werden bei Großlagen die Retter nach vier Stunden abgelöst. Am Donnerstag habe es allerdings acht Stunden gedauert. „Es war auch ein wenig Glück, dass die Feuerwache Stelligen einen Vollzug hat, der an diesen Tag auch vollbesetzt werden konnte.“